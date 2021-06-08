إخماد حريقين طالا أشجاراً حراجية ومثمرة بريف حمص

حمص-سانا

أخمدت فرق إطفاء حمص اليوم حريقين نشبا بأعشاب يابسة وأشجار حراجية ومثمرة بريف حمص الغربي.

وذكر العميد حسن عمار قائد فوج إطفاء حمص بتصريح لمراسل سانا أن كوادر الفوج أخمدوا حريقاً نشب بأعشاب يابسة وأشجار زيتون بقرية الويبدة بريف حمص الغربي.

بدوره ذكر العميد غياث عاقل مدير الدفاع المدني بحمص أن كوادر الفرع أخمدوا حريقاً طال اعشاباً يابسة وأشجار كينا على جانب الطريق الدولي حمص طرطوس بالقرب من جسر خربة غازي بريف حمص الغربي وبلغت المساحة المحروقة نحو ستة دونمات.

وكانت فرق إطفاء حمص أخمدت أمس ثلاثة حرائق طالت محاصيل زراعية وأشجاراً وأعشاباً يابسة بمناطق متفرقة من المحافظة.