إيران: إيصال المساعدات الإنسانية بعيداً عن الحسابات السياسية

طهران-سانا

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية محسن بهاروند ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية الدولية إلى كل من سورية واليمن وأفغانستان والعراق بعيداً عن الحسابات والضغوط السياسية.

وقال بهاروند خلال لقائه اليوم بطهران مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث “على الرغم من الحظر الجائر المفروض على إيران لكنها كانت ولا تزال مستعدة لدعم المنظمة الاممية في سياق تسريع وتيرة برامجها الإنسانية لتشمل الشعوب المحرومة في أنحاء العالم” معربا عن أسفه لأن الحظر الأمريكي أحادي الجانب منع إيران من نشاطاتها التجارية الإنسانية مثل شراء الغذاء والدواء ومنع أيضا إيصال المساعدات الإنسانية الدولية إلى المحرومين في مناطق الصراع والأزمات.

ودعا بهاروند إلى صياغة اتفاقية دولية يمكن من خلالها صد سياسات الحظر والضغوط التي تستهدف المساعدات والنشاطات التجارية الإنسانية معرباً عن قلقه إزاء الهجمات الإرهابية التي تطال المدارس في أفغانستان واصفا هذه الممارسات بأنها جريمة حرب وانتهاك سافر لحقوق الإنسان.

من جانبه أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى أفغانستان أنه سيضع المساعدات الإنسانية الدولية على سلم أولوياته.