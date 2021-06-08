أكثر من 79 ألف متقدم للحصول على شهادة السوق منذ بداية العام

دمشق-سانا

بلغ عدد المتقدمين الراغبين بالحصول على شهادة “السوق” من مختلف المحافظات منذ بداية العام وحتى تاريخ 3-5-2021 -79550 متقدماً منهم 62962 فئة خاصة وفق الإحصاءات التي حصلت عليها سانا من مديرية اجازات السوق في وزارة النقل.

وثيقة حسن القيادة التي يتم منحها للمواطنين من مراكز إجازات السوق بالمحافظات تصدر بعد اجتياز الشخص فحوصا نظرية وعملية وفق تصريح مدير اجازات السوق في وزارة النقل المهندس معد سلمان لـ سانا مبيناً أن الفحوص تتم بعد انتهاء الدورات التدريبية المقامة ضمن المدارس الخاصة لتعلم قيادة المركبات.

وأوضح سلمان أن رسم بدل الخدمة لمنح إجازة السوق بما فيها رسوم وزارة النقل للمراكز والمدارس المرخص لها أصولا 30 ألف ليرة سورية لشهادة السوق من الفئة الخاصة و32 ألف ليرة لشهادة السوق من الفئة العامة.

ويوجد في سورية 85 مدرسة سواقة موزعة 22 مدرسة في دمشق وريفها ومدرستان في القنيطرة و7 في درعا و5 في السويداء و4 في القلمون و10 في حمص و8 في حماة و6 في اللاذقية و4 في طرطوس و11 في حلب و3 في الحسكة ومدرستان في دير الزور ومدرسة واحدة في الرقة.

ووفق قانون السير والمركبات تتولى المدارس الخاصة المرخصة أصولاً تعليم القيادة وتأهيل الراغبين في الحصول على إجازات سوق من الناحيتين النظرية والعملية وتخضع للتراخيص من قبل الوزارة وتعمل تحت إشرافها ومراقبتها حيث تمتلك هذه المدارس نظاما داخليا يتضمن شروط الانتساب إليها وقواعد التدريب والتأهيل.

ولفت سلمان إلى أن الفحوص النظرية والعملية للمتقدمين للحصول على شهادة السوق تجري من قبل لجان تضم في عضويتها ضابط مرور من وزارة الداخلية ومهندسا من وزارة النقل.

أما بالنسبة للشروط المتعلقة بالعمر والمدد اللازمة لكل فئة للحصول على اجازة سوق فأوضح سلمان أنه يجب أن يكون العمر الأدنى لطالبي إجازات السوق من الفئات/أ- ب/ ه/ و/ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة فيما يتم الحصول على إجازة سوق من الفئة /ج/ بعد مضي ثلاث سنوات من الحصول على الفئة /ب/ أما الحصول على إجازة سوق من الفئة /د 1/ فيكون بعد مضي سنتين من الحصول على الفئة /ج/ و إجازة سوق من الفئة /د 2/ تحتاج لمضي سنتين من الحصول على الفئة /د1/.

يشار إلى أن اجازات السوق التي يحصل عليها المواطنون في سورية تخضع لأحكام المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 المتضمن إطار عمل مديرية اجازات السوق ويحدد النظام الداخلي الصادر بالقرار 1345 لعام 2015 آلية وتفاصيل عملها.

بشرى برهوم