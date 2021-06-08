صيانة وتأهيل شبكات الصرف الصحي في ثلاث بلدات بريف درعا

درعا-سانا

بدأت الشركة العامة للصرف الصحي في درعا مشروع صيانة وتأهيل شبكات الصرف الصحي في بلدات عتمان وخربة غزالة وبصر الحرير بريف المحافظة بتكلفة إجمالية تصل إلى 500 مليون ليرة.

وذكر معاون مدير الشركة المهندس فارس عثمان في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المشروع ينفذ بدعم من إحدى المنظمات الدولية العاملة في درعا ويتضمن صيانة وإعادة تأهيل وتنفيذ خطوط ومصبات للصرف الصحي في خربة غزالة وبصر الحرير إضافة إلى التأسيس لشبكة صرف صحي حديثة لكامل بلدة عتمان مبيناً أن عدد المستفيدين من هذا المشروع نحو 15 ألف نسمة.

وأضاف أن طول الخطوط التي ستتم صيانتها او تنفيذها حسب الحاجة يبلغ نحو 3200 متر وبأقطار تتراوح بين 300 و800 ميلمتر متوقعاً انتهاء الأعمال نهاية الشهر الجاري.

ونفذت شركة الصرف الصحي وفرع منظمة الهلال الاحمر العربي السوري في نيسان الماضي خط صرف صحي بطول 60 مترا في حي ميسلون بمدينة درعا.

من ناحية ثانية بدأت ورشات مديرية الخدمات الفنية صيانة طريق القنية تبنة بطول ستة كيلومترات وعرض ثمانية أمتار.

وذكر رئيس دائرة الطرق في مديرية الخدمات الفنية المهندس بركات الضماد أن الأعمال التي تنفذها كوادر واليات المديرية تندرج ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2021 والغاية منها تحسين واقع مرور الآليات والأشخاص وتسهيل انسياب البضائع والخضراوات إلى الأسواق.

وأضاف أن المديرية تقوم بأعمال الصيانة على مقاطع بتقديم المجبول الإسفلتي للاماكن التي تحتاج للترميم مبيناً أن التكلفة الاجمالية للطريق تصل لحدود 100 مليون ليرة ومدة تنفيذ عشرة أيام.

وقال رئيس مجلس بلدة القنية المهندس احمد الزوكاني ان الطريق توقفت صيانته في سنوات الأزمة واصبحت اعمال اعادة التاهيل والصيانة ضرورية باعتباره طريقاً رئيسيا باتجاه الاوتوستراد موضحاً أن الطريق يشهد حركة مرورية كثيفة من الاشخاص و الاليات الثقيلة و السيارات الحاملة للخضار باتجاه الأسواق الرئيسية.