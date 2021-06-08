المشفى الوطني بحمص يقدم خدمات طبية للمراجعين على امتداد المنطقة الوسطى

حمص-سانا

بانتظار الانتهاء من كامل أعمال الترميم والصيانة يقدم المشفى الوطني بحمص خدمات طبية مجانية للمراجعين على امتداد المنطقة الوسطى تشمل تصوير “الرنين المغناطيسي والطبقي المحوري والأشعة البسيطة”.

مدير المشفى الدكتور إيلي عازار أشار لمراسلة سانا إلى أن المشفى الواقع في حي القرابيص يتألف من 3 كتل رئيسية تعرضت للتخريب من قبل الإرهابيين ما تسبب بخروجه عن الخدمة وهو حاليا يقدم خدمات التصوير مجاناً “الرنين المغناطيسي والطبقي المحوري والأشعة البسيطة” بانتظار عودته للعمل بعد أن شارفت أعمال الترميم على الانتهاء.

ولفت إلى أنه تمت إعادة ترميم الكتلة الأقل تضررا بالمشفى من قبل الشركة العامة للبناء والتعمير وهي كتلة المخبر المركزي سابقا وتتألف من 4 طوابق فيها قسم للعمليات مؤلف من 3 غرف وقسم عناية مشددة بسعة 4 أسرة وقسم إقامة مرضى بسعة 25 سريرا وقسم للمخبر جاهز للوضع بالخدمة.

وبين عازار أن وزارة الصحة زودت المشفى بالأجهزة الطبية لغرفة العمليات والمنافس والعناية المشددة وأسرة الإقامة للمرضى والمعدات المخبرية تمهيداً لإقلاعه فور الانتهاء من أعمال الترميم وتركيب شبكة الغازات الطبية.

وأوضح عازار أنه يستفيد من خدمات جهاز الرنين المغناطيسي نحو 35 مريضاً يومياً من ريف المحافظة والمدينة ومحافظتي حماة وطرطوس وأنه تم تزويد المشفى بمولدتين كهربائيتين أساسية واحتياطية لضمان عدم انقطاع الخدمة.

موفق الحسامي مسؤول قسم الرنين المغناطيسي بالمشفى أشار إلى أن الجهاز قدم خدماته لأكثر من 5000 مريض منذ وضعه بالخدمة بداية العام الحالي حيث يتميز بأزمنة قصيرة ودقة عالية.

رشا المحرز