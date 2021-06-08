قصص تخاطب الأطفال وتحاكي تفكيرهم في سلسلة أحلام الأطفال

دمشق-سانا

سلسلة أحلام الأطفال كتاب جديد للكاتبة بسوم سلوم أتى على شكل أجزاء تضمن الجزء الأول منها قصة بعنوان رواد وصديقه العصفور.

وتتجه هذه القصة إلى تعليم الطفل عشق الحرية من دون إلحاق أذى بالآخرين من خلال الحوار الذي دار بين العصفور وبين صديقه رواد الذى حاول أن يقنعه بالعيش في قفص جميل ولكن العصفور أبى إلا أن يكون حراً طليقاً ليعلم أولاده الطيران في الفضاء الواسع.

كما جاء في الجزء الأول قصة بعنوان منزل أسامة الذى يعلم الأطفال حب الانتماء والبساطة والقناعة بما تقدمه الأم إضافة إلى تعليم الأطفال كيفية صناعة بعض المأكولات المفيدة والتعامل معها بقناعة وبساطة.

وفي الجزء الأول أيضاً قصة بعنوان نجمة هاني عبرت فيها عن حب الأطفال للكون والنجوم والجمع بين حبهم للطبيعة ووفائهم لأخوتهم وللآخرين مهما كانت الظروف.

سلسلة أحلام الأطفال الصادرة عن دار سين للثقافة والنشر والإعلام تسعى لزرع قيم المحبة بين الأطفال والتي أعدت رسومها وصممت غلافها الفنانة نانسي الأشقر بشكل يوازى العناوين والمواضيع المطروحة.

محمد خالد الخضر