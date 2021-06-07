الهند تعيد فتح مدن رئيسية مع تراجع إصابات كورونا لأدنى مستوى في شهرين

نيودلهي-سانا

سمحت مدن رئيسية في الهند بعودة أنشطة الأعمال وعادت الحركة إلى شوارع نيودلهي ومومباي بعد تراجع موجة ثانية من فيروس كورونا أودت بحياة عشرات الآلاف.

وسجلت البلاد 100636 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وهو أدنى عدد منذ السادس من نيسان ويقل كثيراً عن ذروة الشهر الماضي التي تجاوزت الـ 400 ألف إصابة ما سمح للسلطات بإعادة فتح أجزاء من الاقتصاد.

وكتب أرفيند كيغريوال رئيس وزراء دلهي على تويتر “علينا إنقاذ أنفسنا من العدوى لكن مع إعادة الاقتصاد للعمل أيضاً”.

وأصدر كيغريوال الأوامر لنصف متاجر العاصمة بالعمل يوما والإغلاق آخر في محاولة للحد من الازدحام لكنه سمح للمكاتب وشبكة قطار الأنفاق في دلهي بالعمل بنصف طاقتها الاستيعابية.

وظلت بعض القيود مفروضة مثل حظر الأكل في المطاعم وارتياد المسارح والصالات الرياضية في المدينة التي لا تزال تتعافى ببطء من القفزة في الإصابات في شهري نيسان وأيار التي أدت إلى اكتظاظ المستشفيات بالمرضى.

وسمحت السلطات في ولاية مهاراشترا حيث تقع مومباي للشركات بالعمل بحضور نصف الموظفين كما فتحت الصالات الرياضية وصالونات تصفيف الشعر والمنتجعات الصحية أبوابها لكن دور العرض السينمائي ومراكز التسوق ستظل مغلقة.