عشائر الميادين تقيم فعالية احتفالية بمناسبة فوز الدكتور بشار الأسد بمنصب رئيس الجمهورية

دير الزور-سانا

ابتهاجاً بنجاح الاستحقاق الدستوري وفوز الدكتور بشار الأسد بمنصب رئيس الجمهورية أقامت عشائر منطقة الميادين فعالية شعبية بمشاركة وفود من كل العشائر تضمنت إلقاء قصائد شعرية وحفلاً فنياً أحيته نخبة من الفنانين الشباب.

وحمل المشاركون في الفعالية التي أقيمت مساء أمس الأعلام الوطنية وصور الدكتور الأسد وسط أجواء من الفرح مع عقد حلقات الدبكة مرددين هتافات تعبر عن حب الوطن.

وأكد المشاركون تمسك أبناء العشائر بالثوابت الوطنية ووحدة وسلامة التراب السوري مجددين ثقتهم بتحرير كامل الأراضي السورية من الإرهاب وطرد المحتل الأمريكي وأذنابه من أراضي الجزيرة السورية مشيرين إلى أن فوز الدكتور بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية وإنجاز الاستحقاق الدستوري تأكيد على عودة الأمن والاستقرار إلى سورية ودليل على قوة وتعافي الدولة السورية واستقلالية قرارها الوطني.

وفي لقاءات مع مراسل سانا أكد الشيخ غديف هليل الحمود شيخ عشيرة البوجامل الذي جاء من مناطق الجزيرة السورية المحتلة ليشارك أبناء الميادين افراحهم بهذه المناسبة أن القائد الأسد هو خيار أبناء سورية بكل مكوناتهم فهو الذي صمد وصبر وانتصر وحافظ على الكرامة والسيادة الوطنية مشيراً إلى رفض أبناء القبائل العربية الوجود الأميركي في الجزيرة السورية.

وأشار الشيخ محمود الريس من قبيلة البوسرايا إلى أن الاحتفالية جاءت للتعبير عن فرح أبناء العشائر بفوز الدكتور الأسد في انتخابات الرئاسة وتأكيدهم على الوقوف خلف قيادته الحكيمة رافعين شعار الامل بالعمل كعنوان للمرحلة القادمة.

وقال الشيخ مطشر العجيل شيخ عشيرة جحيش الزبيدية إن نتائج الانتخابات تعكس آمال وطموحات السوريين الراغبين باستكمال عودة الأمن والاستقرار إلى كامل الأراضي السورية مشدداً على أن المرحلة القادمة هي مرحلة للعطاء والعمل وتسخير الطاقات في سبيل نهضة سورية لتعود أفضل مما كانت.

ولفت مختار مدينة الميادين عبد الهادي الضويحي إلى أن إنجاز الاستحقاق الانتخابي كان بمثابة رسالة للعالم مفادها بأن السوريين وحدهم يقررون مستقبل بلادهم بعيداً عن التدخلات الخارجية وأن الدكتور الأسد كان الخيار لكل السوريين.

وأكد إبراهيم الحتروش مختار مدينة القورية أن الدكتور الأسد هو قائد سورية بقرار شعبي صادر عن أبناء الوطن الذين بادلوا قائدهم الوفاء بالوفاء وعبروا من خلال مشاركتهم بالتصويت عن تمسكهم بالقائد الذي لم يتخل عن شعبه وأرضه وظل وفياً لمبادئ سورية أرض الحضارة والتاريخ.

ابراهيم الضللي