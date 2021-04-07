جائحة كورونا تدفع عجز ألمانيا لأعلى مستوى في 30 عاماً

برلين-سانا

أعلن مكتب الإحصاءات الألماني أن عجز القطاع العام في البلاد بلغ 2ر189 مليار يورو خلال عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا وهو أول عجز منذ عام 2013 والأعلى للميزانية منذ إعادة توحيد ألمانيا قبل ثلاثين عاماً.

وأشار مكتب الإحصاءات وفق ما نقلت رويترز اليوم الى أن الإنفاق العام زاد 12.1 بالمئة إلى 1.7 مليار يورو إذ تبذل الحكومة قصارى جهدها لتعويض أثر أشهر من الإغلاق بينما تراجعت حصيلة الضرائب 3.5 بالمئة إلى 1.5 تريليون يورو.

وكان معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية سجل اليوم 9677 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و910445 وأكثر من 77 ألف حالة وفاة.