روحاني: التطبيق الكامل للاتفاق النووي أفضل حل لجميع المشكلات

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي وصلت إلى نتيجة واضحة بأن الحل الأفضل لجميع المشكلات هو تطبيقه بشكل كامل.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن روحاني قوله خلال جلسة مجلس الوزراء الإيراني اليوم “لقد شهدنا في الأيام الأخيرة بداية فصل جديد لإحياء الاتفاق النووي.. وعقدت اجتماعات لأطراف الاتفاق إضافة إلى إيران في فيينا وبتنا نسمع اليوم صوتاً واحداً وهو أن جميع أطراف الاتفاق توصلوا إلى نتيجة واضحة بأنه لم يكن هناك حل أفضل من الاتفاق النووي وبالتالي لا سبيل إلا بتطبيقه بشكل كامل وهذا ما يمثل نجاحاً جديداً لإيران”.

وأشار روحاني إلى أن الحكومة الإيرانية وخلال الأعوام الماضية أدارت البلاد رغم الضغوط القصوى والحرب الاقتصادية بشكل أقر بصوابيته الأعداء والأصدقاء لافتاً إلى أن أمريكا على علم بأن سياسة الضغوط القصوى باءت بالفشل ولم تعد فاعلة وهي تقول وبصراحة إنه لم يعد هناك أي سبيل إلا المفاوضات ومؤكدا أن هذا بحد ذاته يعد انتصاراً للشعب الإيراني لا ينبغي تضييعه.