7 نيسان1947- تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي

دمشق-سانا

1652/ الهولنديون يكتشفون منطقة الكاب في افريقيا.

1795/ بداية الاعتماد على النظام المتري في فرنسا واستعمال وحدات القياس المترية مثل المتر والكيلوغرام وغيرها.

1890/ الانتهاء من أعمال قناة بحيرة بيوا في اليابان من أوتسو إلى نهر كامو.

1922/ أول حادث اصطدام جوي بتاريخ الطيران المدني بين طائرتين فرنسية وإنكليزية فوق بيكاردي شمال باريس.

1939/ إيطاليا تغزو ألبانيا في بدايات الحرب العالمية الثانية.

1947/ تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي.

1948/ تأسيس منظمة الصحة العالمية.

1953/ انتخاب السويدي داغ همرشولد أمينا عاما للأمم المتحدة.

1956/ الإعلان عن استقلال المغرب من إسبانيا.

1963/ إعلان يوغوسلافيا جمهورية اتحادية وجوزيف بروز تيتو رئيسا لها.

1988/ الاتحاد السوفييتي يعلن عزمه الانسحاب من أفغانستان.

1992/ صربيا تعلن استقلالها ووراثتها ليوغوسلافيا المفككة.

1994/ بداية عملية الإبادة الجماعية في رواندا.

2012/ جويس باندا تؤدي اليمين الدستورية رئيسة لمالاوي بعد الإعلان الرسمي عن وفاة الرئيس بينجو وا موثاريكا.

من مواليد هذا اليوم

1889/ غبريالا ميسترال.. شاعرة تشيلية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1945/.

1944/ غيرهارد شرودر.. مستشار ألمانيا.

من وفيات هذا اليوم

1498/ الملك شارل الثامن.. ملك فرنسا.

اعياد ومناسبات

يوم الصحة العالمي.