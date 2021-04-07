7 نيسان1947- تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي

دمشق-سانا
1652/ الهولنديون يكتشفون منطقة الكاب في افريقيا.
1795/ بداية الاعتماد على النظام المتري في فرنسا واستعمال وحدات القياس المترية مثل المتر والكيلوغرام وغيرها.
1890/ الانتهاء من أعمال قناة بحيرة بيوا في اليابان من أوتسو إلى نهر كامو.
1922/ أول حادث اصطدام جوي بتاريخ الطيران المدني بين طائرتين فرنسية وإنكليزية فوق بيكاردي شمال باريس.
1939/ إيطاليا تغزو ألبانيا في بدايات الحرب العالمية الثانية.
1947/ تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي.
1948/ تأسيس منظمة الصحة العالمية.
1953/ انتخاب السويدي داغ همرشولد أمينا عاما للأمم المتحدة.
1956/ الإعلان عن استقلال المغرب من إسبانيا.
1963/ إعلان يوغوسلافيا جمهورية اتحادية وجوزيف بروز تيتو رئيسا لها.
1988/ الاتحاد السوفييتي يعلن عزمه الانسحاب من أفغانستان.
1992/ صربيا تعلن استقلالها ووراثتها ليوغوسلافيا المفككة.
1994/ بداية عملية الإبادة الجماعية في رواندا.
2012/ جويس باندا تؤدي اليمين الدستورية رئيسة لمالاوي بعد الإعلان الرسمي عن وفاة الرئيس بينجو وا موثاريكا.
من مواليد هذا اليوم
1889/ غبريالا ميسترال.. شاعرة تشيلية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1945/.
1944/ غيرهارد شرودر.. مستشار ألمانيا.
من وفيات هذا اليوم
1498/ الملك شارل الثامن.. ملك فرنسا.
اعياد ومناسبات
يوم الصحة العالمي.