مانشستر يونايتد يعرض دي خيا للبيع

لندن-سانا

كشفت تقارير صحفية بريطانية استعداد نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي بيع حارس مرماه الإسباني ديفيد دي خيا.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل الإنكليزية فإن إدارة مانشستر يونايتد حددت سعر دي خيا بـ 50 مليون جنيه إسترليني من أجل الموافقة على بيعه في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت إن ديفيد دي خيا فقد ثقة الجهاز الفني لفريق مانشستر يونايتد بقيادة النرويجي أولي جونار سولشاير بسبب أخطائه المتكررة التي كلفت الفريق فقدان الكثير من النقاط في الدوري الإنكليزي هذا الموسم.

ويرتبط ديفيد دي خيا بعقد مع مانشستر يونايتد يمتد حتى حزيران 2023 ويتقاضى راتباً أسبوعياً قيمته 350 ألف جنيه إسترليني.