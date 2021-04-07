هدف متأخر من فودين يمنح مانشستر سيتي فوزاً صعباً على دورتموند

مانشستر-سانا

أحرز فيل فودين هدفاً في الدقيقة الأخيرة ليقود مانشستر سيتي للفوز 2-1 على ضيفه بروسيا دورتموند في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم بعدما أدرك ماركو رويس التعادل للضيف الألماني قرب النهاية.

وتقدم سيتي بعد 19 دقيقة من البداية إثر هجمة مرتدة أنهاها البلجيكي كيفن دي بروين.

وحصل بعدها فريق المدرب بيب غوارديولا على ركلة الجزاء لكن ألغاها الحكم بعد الاستعانة بتقنية الفيديو بعد عرقلة تشان لرودري ليكتسب دورتموند بعض الحيوية الهجومية إثر هذا القرار.

وكان الحكم الروماني أوفيديو هاتيجان في قلب الأحداث مرة أخرى عندما تردد إيدرسون حارس سيتي في إبعاد الكرة ليسددها جودي بيلينجهام لاعب دورتموند في الشباك لكن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود مخالفة ضد الحارس البرازيلي.

وسنحت عدة فرص لسيتي لتسجيل المزيد من الأهداف ودفع ثمن افتقار لاعبيه غير المعهود للدقة أمام المرمى عندما أدرك دورتموند التعادل قبل النهاية بست دقائق.

وأرسل هالاند تمريرة بينية رائعة إلى رويس الذي أودع الكرة في الشباك من مدى قريب.

لكن بعدها فودين الذي أهدر فرصتين في الشوط الثاني نجح في تسجيل هدف الفوز بعد تمريرة رائعة من إيلكاي جندوجان.