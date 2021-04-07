ريال مدريد يهزم ضيفه ليفربول 3-1 في ذهاب دور الثمانية

مدريد-سانا

سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد ثنائية ليعاقب الفريق الإسباني ضيفه ليفربول الإنكليزي المهتز بالفوز عليه 3-1 في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم.

وضع جونيور 20 عاما بطل أوروبا 13 مرة في المقدمة في الدقيقة الـ 27 في ملعب ألفريدو دي ستيفانو بعد أن روض بشكل رائع تمريرة طويلة مذهلة من توني كروس ضربت دفاع ليفربول.

وضاعف ماركو أسينسيو الغلة لأصحاب الضيافة بسهولة في الدقيقة الـ 35 بعد خطأ من ترينت ألكسندر أرنولد.

لكن محمد صلاح قلص الفارق لليفربول في بداية الشوط الثاني.

ومع ذلك أخفق ليفربول في البناء على هذا الزخم ليسجل فينسيسوس الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة الـ 63 ليكرر نتيجة نهائي دوري أبطال أوروبا 2018.

ويضع فريق المدرب زين الدين زيدان في موقف جيد قبل مباراة الإياب الأسبوع المقبل في آنفيلد.