رداً على العدوان… سلاح الجو اليمني يستهدف قاعدة جوية تابعة للنظام السعودي

صنعاء-سانا

استهدف سلاح الجو اليمني المسير مساء اليوم قاعدة جوية تابعة للنظام السعودي في خميس مشيط في منطقة عسير معلناً تحقيق إصابات دقيقة في القاعدة وذلك رداً على تصعيد العدوان السعودي وحصاره المتواصل على اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن المتحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله إن سلاح الجو المسير استهدف مواقع حساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بطائرتين مسيرة “قاصف كي2” وكانت الإصابة دقيقة.

وأكد العميد سريع أن هذه العملية تأتي رداً على تصعيد العدوان السعودي وحصاره المتواصل على اليمن.

وكان سلاح الجو اليمني المسير نفذ في الأول من الشهر الجاري عمليتين هجوميتين في العمق السعودي استهدفتا مواقع حساسة ومهمة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط وحقق إصابات دقيقة.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمني منذ آذار من عام 2015 مخلفاَ عشرات الآلاف من الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية بالبلاد.