فرقة الجاز الروسية (ماسالا كوارتيت) تحيي امسية موسيقية بدار الأسد

دمشق-سانا

تعد فرقة الجاز الروسية “ماسالا كوارتيت” الرباعية من الفرق المحترفة التي تمثل موسيقا الجاز الحديث في العالم إذ حطت رحالها في دمشق اليوم عبر أمسية موسيقية استضافتها خشبة مسرح الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون.

وعزفت الفرقة خلال الأمسية التي جاءت بالتعاون مع المركز الثقافي الروسي بدمشق مجموعة من المقطوعات الموسيقية قدمت من خلالها موسيقا الجاز بنكهة معاصرة تخللها الدمج بين عناصر الموسيقا العالمية والموسيقا الإلكترونية بشكل أكاديمي.

جوهر البرامج الموسيقية التي تقدمها فرقة “ماسالا كوارتيت” الاعتماد على المقطوعات الأصيلة المليئة بالإلهام الإبداعي حيث يضفي أعضاء الفرقة بصمتهم الخاصة على هذه الأعمال.

أما أعضاؤها فهم الكسي سوخوف على آلة ساكسفون وآنا بيومي على آلة بيانو ودميتري تارانوف على آلة كونترباص ودانيال موروزوف على الإيقاع.

ويشارك موسيقيو الفرقة بشكل مستمر في مهرجانات الموسيقا الدولية والبرامج التعليمية والثقافية وورشات العمل التخصصية كما فازت بالعديد من الجوائز الدولية.

رشا محفوض