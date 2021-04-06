وزارة الصحة: وفاة ٩ حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ١٣٣٢

الثلاثاء / 6 / 04 / 2021
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
أبناء الجالية العربية في البرازيل يطالبون برفع الإجراءات القسرية الأوروبية المفروضة على سورية
2021-04-06
الدفاع الروسية: رصد 32 اعتداء إرهابياً من منطقة خفض التصعيد بإدلب على المناطق الآمنة المجاورة
2021-04-06
الشيوعي السلوفاكي وطلبتنا في سلوفاكيا يطالبون بوقف الإرهاب الاقتصادي
2021-04-06
(العلماء المسلمين) يجدد الدعوة لتعزيز العلاقات السورية اللبنانية
2021-04-05
السياحة تبحث توسيع آفاق التعاون مع مدينة سيفاستوبول
2021-04-05
اندلاع حريق في مخيم للمهجرين السوريين في لبنان
2021-04-04
السوري القومي الاجتماعي: الإجراءات القسرية المفروضة على سورية من أشكال الحرب الإرهابية
2021-04-04
محليات
استكمال اختبارات انتقاء الفرق العالمية للأولمبياد العلمي (اختصاص المعلوماتية)
2021-04-06
الحرارة غداً إلى ارتفاع وأجواء سديمية في أغلب المناطق
2021-04-06
مجلس الوزراء يحدد ساعات الدوام خلال شهر رمضان المبارك
2021-04-06
مجلس الوزراء يناقش مشروع صك تشريعي لتعديل قانون حماية المستهلك ويشدد على تكثيف الجهود لضبط الأسواق خلال شهر رمضان
2021-04-06
مشهد مختلف أمام محطات الوقود بعد تطبيق نظام الرسائل النصية القصيرة
2021-04-06
انطلاق فعاليات المؤتمر الأول (إعادة الإعمار بعد الحرب استراتيجيات وتجارب) في جامعة حلب
2021-04-06
مدير مشفى دمشق: استقرار عدد المراجعين بأعراض كورونا
2021-04-06
رياضة
الكاف يختار هدف بن رمضان الأفضل في الجولة الخامسة لدوري أبطال إفريقيا
2021-04-06
إصابة مدافع ريال مدريد فاران بكورونا تغيبه عن مواجهة ليفربول
2021-04-06
الاتحاد الرياضي العام يوقف النشاطات الرياضية باستثناء كرتي القدم والسلة
2021-04-06
كوريا الديمقراطية تعلن عدم مشاركتها في أولمبياد طوكيو
2021-04-06
وست هام يفوز على وولفرهامبتون بثلاثية في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم
2021-04-06
برشلونة يفوز على بلد الوليد في الدوري الإسباني
2021-04-05
الإصابة تغيب لاعب ريال مدريد هازارد عن مواجهة ليفربول
2021-04-05
اقتصاد
الودائع لدى مؤسسات التمويل الصغير تتجاوز عتبة الـ 16 مليار ليرة سورية نهاية العام الماضي
2021-04-06
المركزي يعتمد نموذج طلب الترخيص لمصرف التمويل الأصغر
2021-04-06
مؤتمر الاستثمار والتشاركية يطلق أول منصة رقمية لرواد الأعمال ويطرح مشاريع واعدة
2021-04-06
معرض لمنتجات وحدات التصنيع الغذائي في حمص
2021-04-06
السورية للتجارة تطرح خضاراً وفواكه بأسعار أقل من الأسواق
2021-04-06
أسعار المواد الأساسية بين الانخفاض والاستقرار في أسواق دمشق
2021-04-06
مدير المخابز: من غير الوارد حالياً توزيع الخبز عن طريق الرسائل
2021-04-06
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وزارة الصحة: تسجيل ١١٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع العدد الإجمالي إلى ١٩٦٤١
وزارة الصحة: وفاة ٩ حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ١٣٣٢
2021-04-06
2021-04-06
hasan
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وزارة الصحة: شفاء ١١٨ حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ١٣٤٣٤
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