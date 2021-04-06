شمخاني: إيران لا تدخل في أي مفاوضات خارج الاتفاق النووي

طهران-سانا

أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني اليوم رفض بلاده الدخول بأي مفاوضات خارج إطار الاتفاق النووي وفي أي ظروف مطالباً من جديد بوجوب رفع الحظر الأمريكي.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن شمخاني قوله رداً على تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي المتمثلة بأن واشنطن ستسعى إلى اتفاق أطول مع إيران بعد العودة إلى الاتفاق النووي “سواء كانت لدى أوروبا الإرادة أو القدرة على إقناع الولايات المتحدة برفع جميع الحظر

دفعة واحدة وبالعودة إلى التزاماتها أم لا لن تكون هناك إمكانية لدخول إيران في مفاوضات خارج إطار الاتفاق النووي مهما كانت الظروف”.

وفي وقت سابق اليوم أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية ورئيس الوفد الإيراني الى اجتماع فيينا عباس عراقجي أن رفع الحظر الأمريكي خطوة ضرورية لإنعاش الاتفاق النووي.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعلن في أيار 2018 انسحاب بلاده من جانب واحد من الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة “خمسة زائد واحد” وإعادة العمل بالعقوبات على طهران في تحد لإرادة المجتمع الدولي وانتهاك للقرارات الدولية بهذا الشأن.