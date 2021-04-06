SCS-NET
الشريط الأخباري
عــاجــل وزارة الصحة: تسجيل ١١٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع العدد الإجمالي إلى ١٩٦٤١

وزارة الصحة: شفاء ١١٨ حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ١٣٤٣٤

2021-04-06

انظر ايضاً

وزارة الصحة: وفاة ٩ حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ١٣٣٢

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved