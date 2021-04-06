لزيادة موثوقية الشبكة الكهربائية… تجهيز وتشغيل مراكز تحويل جديدة باللاذقية

اللاذقية-سانا

قامت الشركة العامة لكهرباء محافظة اللاذقية اليوم بتجهيز وتشغيل مركز تحويل مسبق الصنع معدني بمحولة استطاعة 630 ك.ف.آ في قرية الهنادي لمعالجة مشاكل ضعف الجهد وزيادة موثوقية الشبكة الكهربائية لدى المشتركين في المنطقة.

وأكد مدير عام الشركة المهندس جابر عاصي في تصريح لمراسل سانا أنه ضمن خطة الشركة بمعالجة مشاكل ضعف الجهد واستيعاب زيادة الطلب على الطاقة عملت ورشات الشركة اليوم على رفع استطاعة مركز تحويل بترياس من 100 ك.ف.آ إلى 200 ك.ف.آ ومركز تحويل قرن حلية هوائي من 200 ك.ف.آ إلى 400 ك.ف.آ.

ولفت عاصي إلى أن ورشات الشركة استبدلت مركز تحويل معطوبا في حي سقوبين باستطاعة 1000 ك.ف.آ بمركز تحويل جديد بالاستطاعة نفسها وتمت إعادة التغذية الكهربائية للمشتركين.

كما أنهت الشركة مد عشرة مسافات شبكة توتر متوسط لتغذية مركز تحويل هوائي جديد بمحولة استطاعة 200 ك.ف.آ في كرم الزيادية بداما بريف جبلة لمعالجة ضعف التوتر لدى المشتركين وتخفيف الأحمال عن المراكز المجاورة والحد من الأعطال على شبكة التوتر المنخفض.