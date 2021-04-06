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العدوان السعودي يرتكب 147 خرقاً لاتفاق وقف النار بالحديدة

2021-04-06

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي 147 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان قوله: إن “من بين الخروقات ستة خروقات بإلقاء طيران تجسسي قنابل على الجبلية وتحليق 19 طائرة تجسسية في أجواء الدريهمي وكيلو16 والتحيتا والفازة والجبلية كما شملت 19 خرقاً بقصف مدفعي و106 خروقات بالأعيرة النارية المختلفة”.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمني منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات الآلاف من الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية بالبلاد.

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