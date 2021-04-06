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الودائع لدى مؤسسات التمويل الصغير تتجاوز عتبة الـ 16 مليار ليرة سورية نهاية العام الماضي

2021-04-06

دمشق-سانا

تجاوز إجمالي الودائع لدى مؤسسات التمويل الصغير نهاية العام الماضي عتبة الـ 16 مليار ليرة سورية بمعدل نمو قدره 30 بالمئة مقارنة بنهاية عام 2019.

ووفقاً للتقرير الاقتصادي الأسبوعي لمصرف سورية المركزي فإن الودائع لأجل لدى مؤسسات التمويل الصغير بلغت نهاية عام 2020 أكثر من 9 مليارات ليرة وودائع التوفير نحو 5 مليارات ليرة والودائع تحت الطلب نحو ملياري ليرة.

ووفق تقرير اقتصادي سابق من المركزي فإن الودائع لدى “المصارف العامة والخاصة” سجلت نمواً بمعدل 64 بالمئة حتى نهاية تشرين الثاني من العام الماضي مقارنة بنهاية العام 2019 وبلغت 7.169 مليارات ليرة في الفترة المذكورة.

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