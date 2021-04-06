استكمال اختبارات انتقاء الفرق العالمية للأولمبياد العلمي (اختصاص المعلوماتية)

دمشق-سانا

بمشاركة 33 طالباً وطالبة ممن تأهلوا من التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري استكملت في كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة دمشق اليوم اختبارات انتقاء الفرق الوطنية التي ستمثل سورية في مسابقات الأولمبياد العالمية لعام 2021 في اختصاص المعلوماتية.

هذه الاختبارات وفق تصريح نبوغ ياسين مدير الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع لـ سانا تأتي ضمن آليات جديدة اعتمدتها الهيئة للموسم الحالي لرفع السوية المعرفية للطلاب وتدريبهم على مستوى الاختبارات المرتفع ولا سيما أنها تتضمن جولتين مدة كل منها خمس ساعات متواصلة ما يتطلب قدرة عالية على التركيز ووضع استراتيجية للإجابة تتناسب مع الوقت وصعوبة المسائل.

وبناء عليه سيتم انتقاء فريقين (أساسي واحتياطي) لتمثيل سورية في الأولمبياد العالمي للمعلوماتية المقررة إقامته في سنغافورة خلال الصيف القادم.

وكانت اختبارات الانتقاء لاختصاصات (الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء) أقيمت في فندق إيبلا وقصر الأمويين للمؤتمرات بدمشق خلال الفترة ما بين الـ 9 والـ 12 من شهر آذار الماضي وذلك بمشاركة 155 طالباً وطالبة ممن تأهلوا من التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري.

هيلانه الهندي