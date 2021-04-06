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الحرارة غداً إلى ارتفاع وأجواء سديمية في أغلب المناطق

2021-04-06

دمشق – سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي غداً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً صحواً ومستقراً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة فوق المنطقة الساحلية وسديمياً في أغلب المناطق وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

دمشق 30/18
المنطقة الجنوبية 28/17
المرتفعات الجبلية 23/11
المنطقة الوسطى 31/16
المنطقة الساحلية 26/15
المنطقة الشمالية 30/18
منطقة الجزيرة 31 /17
المنطقة الشرقية 33/16
منطقة البادية 31 /17

 

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