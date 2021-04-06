مهرجان (عشتار تبدع) يحتفي بالحرف اليدوية والفن التشكيلي والأدب في بانياس

طرطوس-سانا

جذب مهرجان “عشتار تبدع” الذي يقيمه قصر الثقافة في مدينة بانياس بنسخته الرابعة الزوار من مختلف مناطق المدينة وريفها حيث ضم تشكيلة واسعة من الحرف والأعمال اليدوية والصناعات المنزلية والكروشيه إضافة إلى مشاركات بالرسم والشعر والغناء.

المهرجان الذي استمر ثلاثة أيام ويختتم فعالياته اليوم بمشاركة 40 موهبة مختلفة من بانياس ودمشق وسلمية يأتي احتفالاً بعيد رأس السنة السورية حسب ما أكدته منسقة المهرجان الفنانة التشكيلية ميس مصطفى في حديثها لمراسلة سانا موضحة أنه حمل الاسم “عشتار تبدع” تأكيداً على عطاء المرأة السورية وإبداعها مهما بلغ حجم الخراب والدمار حولها.

ولفتت مصطفى إلى مشاركتها بلوحتين إحداهما تحكي عن الطبيعة وأخرى عن المرأة بألوان زيتية.

الفنانة رلى حداد المشاركة بالمهرجان ومن المنسقين أيضاً لفتت إلى أهمية المعارض في إبراز المواهب الفنية وتبادل الأفكار وتطويرها موضحة أنها شاركت بلوحتين زيتيتين تحكيان عن عوالم المرأة الداخلية وأحاسيسها.

روزالين بريمو التي سبق أن شاركت بالمهرجان أكثر من مرة بينت أن له دوراً كبيراً في تطوير حرفتها وهي شك الخرز والإكسسوارات والتطريز مشيرة إلى أهمية المعارض في التعرف على الجمهور وجهاً لوجه والاستماع لرأيه ومواكبة متطلباته وأذواقه.

بدورها ميادة ديب التي تشارك بأعمال يدوية متعددة “كروشيه” “تيجان” وإكسسوار “ومسابح” تحدثت عن أهمية هذه الحرف التي تعتبر مصدر دخل لعدد كبير من النساء.

يذكر أن المهرجان ضم فقرات غنائية وشعرية قدمها كل من نعمى سليمان وإبراهيم حمود وعلي قداح.

غرام محمد