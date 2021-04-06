مؤتمر وزاري افتراضي حول الإسكان.. عبد اللطيف: دعم المشاريع التجريبية في البلدان النامية

دمشق-سانا

بمشاركة نحو 15 دولة.. أقيم اليوم المؤتمر الوزاري الافتراضي حول الإسكان عبر منصة “زوم” الالكترونية في مدينة أصفهان الإيرانية تحت عنوان “المعرفة والإبداع لتطوير مدن العالم”.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز العلاقات الدولية في مجال الإسكان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة لتحقيق خطة عام 2030 للتنمية المستدامة اجتماعياً وبيئياً وتأمين السكن الملائم.

وأشار وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف في كلمة له خلال المؤتمر إلى سعي الحكومة السورية المستمر للبحث عن حلول مبتكرة لتطوير سياساتها القطاعية والمكانية بصورة تستجيب للمتغيرات لافتاً إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للإسكان رغم تحديات الحرب الإرهابية والإجراءات الاقتصادية الغربية القسرية أحادية الجانب والحصار الجائر و”كوفيد 19″.

وأكد الوزير عبد اللطيف ضرورة السعي لخلق حلول إبداعية بهدف تحسين واقع المدن الحالية والمستقبلية والنهوض بها اقتصادياً واجتماعياً مشدداً على أهمية إعادة تقييم أسس التخطيط العمراني ومراجعة التشريعات المرتبطة بالتخطيط وتطوير سياسات إسكانية تستجيب للمتغيرات بطريقة فعالة وبما ينعكس إيجاباً على المدن والشعوب.

ولفت إلى أهمية التعاون بين الحكومات والاستفادة من البيانات والحلول الإبداعية ومشاركة الابتكارات والتقنيات ودعم المشاريع التجريبية والحلول الإبداعية فيها ودعم تقنيات الحصول على البيانات في البلدان النامية والعمل على تطوير آليات التعاون المشترك عبر تشكيل لجنة فنية لتفعيل العمل ودعمه على المستوى الإجرائي إضافة لتقديم المقترحات والرصد المستمر للأفكار الجديدة.

مدى علوش