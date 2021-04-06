بمشاركة نحو 120 طالبة.. معرض فني في الثانوية المهنية النسوية الأولى بدرعا

درعا-سانا

بمشاركة نحو 120 طالبة اقامت الثانوية المهنية النسوية الأولى في مدينة درعا معرضاً فنياً من نتاج طالبات الثانوية والمعهد التقاني النسوي في المدينة تضمن أعمالاً متنوعة في الخياطة والتطريز والكروشيه والسنارة والفنون التشكيلية كالرسم الزيتي والمائي والتحبير وتوالف البيئة وإعادة التدوير.

وأوضحت خالدية العبيد موجهة الفنون النسوية في مديرية تربية درعا في تصريح لمراسلة سانا أن المعرض هو نتاج عام دراسي كامل وهو يمنح الثقة للطالبات حتى يدخلن سوق العمل مشيرة إلى أن تطبيق الخطة الدراسية والخطة السنوية تفسحان المجال أمام الطالبات ليتعلمن كيفية تأسيس مشاريع صغيرة والاستفادة من الخبرة التي يكتسبنها في تأسيس أعمال لهن سواء على صعيد المنزل أو على صعيد السوق المحلية.

ولفتت العبيد إلى أن التعليم المهني النسوي في درعا سيخطو خطوات مهمة من خلال إدخال صناعة الجلديات ضمن الخطط الدراسية للأعوام القادمة.

بدورها أشارت فدوى حشيش سلامة مديرة الثانوية النسوية أن المعرض هو نتاج الأعمال المتميزة التي قدمتها الطالبات خلال العام الدراسي لافتة إلى دور المعارض في تعريف الناس بأهمية هذا الاختصاص من التعليم المهني في التأسيس لأيدي عاملة خبيرة تعمل وفق أسس علمية في مجال الخياطة وباقي الاختصاصات.

وقالت حشيش إننا اليوم نشجع فئة كبيرة من الطالبات على دخول التعليم المهني النسوي حيث يفسح هذا الاختصاص الباب واسعاً أمام تأسيس مشاريع متنوعة تدر الدخل عليهن وتوفر لهن فرص عمل ثابتة.

عدد من الطالبات المشاركات في المعرض بين دور المعرض في تقديم نتاج أعمالهن إلى الجمهور وتعريفه بالتعليم المهني النسوي وأهميته للفتاة ولأسرتها.