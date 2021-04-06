لافروف: خطط إنشاء (حلف شمال الأطلسي في الشرق الأوسط) لها نتائج عكسية

نيودلهي-سانا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن خطط “إنشاء حلف شمال الأطلسي في الشرق الأوسط” ستكون لها “نتائج عكسية”.

وأضاف لافروف عقب محادثات مع وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار في نيودلهي اليوم إن “هناك حديثاً عن الاستمرار في الترويج لمشروع إنشاء حلف شمال الأطلسي في الشرق الأوسط.

وقد بدأت مؤخرا الأحاديث عن الناتو الآسيوي.. واليوم تبادلنا وجهات النظر حول هذه المسألة ولدينا موقف مشترك مع أصدقائنا الهنود بأنه سيكون له نتائج عكسية”.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تحدث في وقت سابق بأنه “يجب على الناتو توسيع وجوده في الشرق الأوسط.