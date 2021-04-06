SCS-NET
الشريط الأخباري
عــاجــل مراسل سانا في حماة: اختطاف عدد من أهالي قرية السعن من قبل تنظيم (داعش) الإرهابي في منطقة الزوينة بريف سلمية الشرقي خلال جمع الكمأة وإصابة عدد أخر تم نقلهم إلى مشفى سلمية الوطني

لافروف: خطط إنشاء (حلف شمال الأطلسي في الشرق الأوسط) لها نتائج عكسية

2021-04-06

نيودلهي-سانا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن خطط “إنشاء حلف شمال الأطلسي في الشرق الأوسط” ستكون لها “نتائج عكسية”.

وأضاف لافروف عقب محادثات مع وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار في نيودلهي اليوم إن “هناك حديثاً عن الاستمرار في الترويج لمشروع إنشاء حلف شمال الأطلسي في الشرق الأوسط.

وقد بدأت مؤخرا الأحاديث عن الناتو الآسيوي.. واليوم تبادلنا وجهات النظر حول هذه المسألة ولدينا موقف مشترك مع أصدقائنا الهنود بأنه سيكون له نتائج عكسية”.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تحدث في وقت سابق بأنه “يجب على الناتو توسيع وجوده في الشرق الأوسط.

انظر ايضاً

لافروف: أطراف عدة منهم أوروبيون يخشون ما يسمى (قانون قيصر) حال تعاونهم مع سورية

موسكو-سانا كشف وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف أن العديد من الأطراف ومنهم أوروبيون يخشون من …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved