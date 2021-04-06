سلطات النظام التركي تعتقل 38 شخصاً بذريعة تورطهم بمحاولة الانقلاب

أنقرة-سانا

اعتقلت سلطات النظام التركي اليوم 38 شخصاً بذريعة ارتباطهم بالداعية فتح الله غولن الذي يتهمه نظام رجب طيب أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في البلاد عام 2016.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الناطقة باسم النظام التركي عن مصادر أمنية قولها: “أصدر المدعون العامون مذكرات اعتقال في كل من العاصمة أنقرة ومحافظة أزمير غربي البلاد ومحافظة قيصري وسط البلاد وتم اعتقال 38 شخصاً فيما لا يزال البحث جارياً عن الباقين”.

ويشن نظام أردوغان منذ محاولة الانقلاب حملة قمعية شديدة تستهدف معارضيه حيث تم اعتقال وإقالة عشرات آلاف الأشخاص في مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية والقضائية في البلاد.