القوات العراقية تقبض على ثلاثة إرهابيين من (داعش) في كركوك وبغداد

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية القبض اليوم على ثلاثة إرهابيين من تنظيم “داعش” في محافظتي كركوك وبغداد.

وأفادت وكالة الاستخبارات العراقية في بيان اليوم نقله موقع السومرية نيوز بأن مفارز وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين وفق أحكام (الماده 4 إرهاب) لانتمائهما لتنظيم “داعش” كانا يخططان لتنفيذ عمليات اغتيال ضد أفراد القوات الأمنية في محافظة كركوك.

كما أفاد مصدر أمني باعتقال أحد إرهابيي “داعش” في العاصمة بغداد.

وتواصل القوات العراقية المشتركة ملاحقة فلول إرهابيي تنظيم “داعش” في مختلف مناطق البلاد.