إيران: لن نقبل أي نتيجة من اجتماع فيينا سوى رفع العقوبات الظالمة

طهران-سانا

أكد مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني أن طهران لن تقبل بأي نتيجة من اجتماع فيينا بين أطراف الاتفاق النووي سوى رفع جميع العقوبات الظالمة المفروضة عليها.

وقال المصدر لقناة (برس تي في) الإيرانية: “ليس أمام أمريكا إلا الرفع القابل للتحقيق للعقوبات.. والرد الأمريكي على الالتزام الأحادي الجانب من قبل إيران بالاتفاق النووي يجب أن يتمثل برفع الحظر”.

وأكد المصدر أن منهج الفريق الإيراني في فيينا واضح بأن إيران ستعود إلى التزاماتها بالاتفاق النووي فقط بعد رفع جميع أشكال الحظر الأمريكي والتحقق منها.

وعقد الاجتماع الـ 8 للجنة المشتركة للاتفاق النووي بمشاركة وفود إيران ودول مجموعة أربعة زائد واحد يوم الجمعة الماضي عن طريق الفيديو كونفرانس وقرر المشاركون مواصلة أعمال الاجتماع اليوم الثلاثاء في فيينا حضورياً.