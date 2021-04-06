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العثور على سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا في رومانيا

2021-04-06

بوخارست-سانا

اكتشف العلماء في جامعة ستيفان الكبرى في رومانيا نوعاً جديداً من فيروس كورونا يتضمن بعض خصائص السلالة البريطانية التي يمكن أن تقلل من فعالية اللقاحات ضد كوفيد 19.

وأشارت الخدمة الصحفية للجامعة إلى أن السلالة الجديدة تحمل المتغيرات الثلاثة المثيرة للقلق ومنشؤها بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل موضحة أنه تم تسجيل إصابة واحدة بهذه السلالة لدى شخص لم يزر بريطانيا.

وبحسب الجامعة فإن عدد الحالات المكتشفة للمتغير الجديد من فيروس كورونا ما زال قليلا ولكن المقلق أن الطفرات الجديدة تقلل من فعالية اللقاحات ضد العدوى بكوفيد 19.

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