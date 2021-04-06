غواتيمالا تشتري دفعة من لقاح (سبوتنيك V) الروسي

غواتيمالا سيتي-سانا

أعلن رئيس غواتيمالا أليخاندرو جياماتي عن شراء دفعة من لقاح (سبوتنيك V ) الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وأشار جياماتي في تصريح نقلته صحيفة لا هورا المحلية إلى أن السلطات تأمل الحصول على الجرعات الأولى من لقاح (سبوتنيك V) في موعد لا يتجاوز 15 يوماً.

من جهتها بينت وزارة الصحة والمساعدة الاجتماعية مزايا اللقاح الروسي عبر حسابها على تويتر مؤكدة أنه يضمن مناعة أطول من اللقاحات الأخرى.

وكانت غواتيمالا قد سجلت رسميا لقاح (سبوتنيك V) في شباط الماضي.

يشار إلى أنه تم حتى الآن تسجيل (سبوتنيك V) من قبل 59 دولة يقطنها أكثر من 1.5 مليار شخص ووفقاً لنتائج نشرتها مجلة لانسيت الطبية للمرحلة الثالثة فإن التجارب السريرية للقاح أكدت أنه الأكثر فعالية وأماناً في العالم بكفاءة 91.6 بالمئة.