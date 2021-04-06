روسيا تسجل 81 إصابة بالسلالة البريطانية المتحورة من كورونا

موسكو-سانا

أكدت السلطات الروسية تسجيلها 81 إصابة بالسلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا إضافة إلى 6 إصابات بالسلالة الجنوب إفريقية.

وأشارت آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك في تصريح لصحيفة إزفيستيا الروسية إلى أن جميع حالات الإصابة بالنسخ المتحورة من الفيروس مستوردة مشددة على ضرورة عدم توجه المواطنين الروس إلى الخارج حيث تسجل أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا أعداداً متزايدة من الإصابات بهذه النسخ المتحورة.

وأضافت بوبوفا إن السلالة البريطانية ليس لها انتشار واسع في روسيا حتى الآن لكن البلاد سجلت نحو 20 نسخة متحورة مختلفة من الفيروس مؤكدة أن الباحثين يدرسونها حالياً.

يذكر أن عدد البلدان التي سجلت الإصابات بالطفرة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا لأول مرة في كانون الأول الماضي بلغ 130 بلداً.