كوريا الديمقراطية تعلن عدم مشاركتها في أولمبياد طوكيو بسبب انتشار فيروس كورونا

بيونغ يانغ-سانا

أعلنت وزارة الرياضة في كوريا الديمقراطية أنها لن تشارك في أولمبياد طوكيو هذا العام من أجل حماية رياضييها من المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا.

وأعلنت الوزارة على موقعها على الإنترنت أنها “اتخذت القرار في اجتماع للجنة الأولمبية لكوريا الديمقراطية بمشاركة كيم إيل جوك وزير الرياضة لحماية الرياضيين من الأزمة الصحية العالمية المتعلقة بفيروس كورونا”.

وأضافت الوزارة إن “الاجتماع ناقش بعض طرق تطوير الرياضة وحصد ميداليات في المسابقات الدولية في السنوات الخمس المقبلة”.

يشار إلى أنه كان من المقرر أن يقام أولمبياد طوكيو صيف 2020 لكنه تأجل إلى صيف 2021 بسبب جائحة كورونا.