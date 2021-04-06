الصين تدعو اليابان لتعزيز العلاقات بين البلدين على أسس صحيحة

بكين-سانا

دعت الصين اليابان إلى التعاون معها لتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين والابتعاد عن التدخل في الشؤون الداخلية الصينية أو الانجرار وراء الجهات التي تتبنى مواقف عدائية ومتحيزة ضد بكين.

ونقلت وكالة شينخوا عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قوله في اتصال هاتفي امس مع نظيره الياباني توشيميتسو موتيغي إنه “في مواجهة الوضع الدولي المعقد يتعين أن يتوافق البلدان اللذان لطالما كانا جارين قريبين ويتمتعان بثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم وأن يبنيا علاقاتهما على أساس الاحترام والثقة المتبادلة ويتعاونا معاً لتحقيق المنفعة المتبادلة ولعب دور إيجابي مشترك في قضية السلام والتنمية في المنطقة والعالم بأسره”.

وحث وانغ على التمسك بما تم إنجازه بصعوبة على صعيد تحسين وتنمية العلاقات بين البلدين وحمايته وتنفيذ التوافق المهم الذي تم التوصل إليه بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا العام الماضي والالتزام بمبادئ وروح الوثائق السياسية الأربع بين الصين واليابان وضمان عدم تورط طوكيو فيما يسمى بالمواجهة بين الدول الكبرى.

وأشار إلى استعداد بكين لمواصلة تعزيز التعاون العملي مع اليابان ودعم بعضها البعض في استضافة دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين واغتنام فرصة عام الترويج للتبادلات الثقافية والرياضية بين البلدين في 2021 و2022 والذكرى الخمسين لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما في العام المقبل لتحسين المشاعر الوطنية وإقامة علاقات صينية -يابانية مستقرة وصحية خلال فترة الخمسين عاما المقبلة.

وأعرب وانغ عن معارضة بلاده تدخل اليابان في الشؤون الداخلية للصين بما فيها شؤون شينجيانغ وهونغ كونغ ودعاها إلى الالتزام بالأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية والاحترام الفعلي للشؤون الداخلية الصينية بصفتها جارة قريبة.

بدوره أوضح توشيميتسو أن اليابان تولي أهمية كبرى لعلاقاتها مع الصين وتواصل التزامها بضمان التنمية المطردة للعلاقات اليابانية- الصينية وترغب في الحفاظ على التواصل وتعزيز الحوار والثقة المتبادلة بين البلدين وإدارة الخلافات بينهما بشكل صحيح.