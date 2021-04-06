كاتب تشيكي: سياسة نظام أردوغان تمثل تهديداً لأوروبا

براغ-سانا

أكد الكاتب التشيكي لوكاش لهوتان أن سياسة النظام التركي تمثل تهديداً لأوروبا.

وقال لهوتان في مقال نشره في الموقع الإلكتروني لمجلة ريفليكس إن “الأمر لا يتعلق فقط بالسياسة العدوانية التي يمارسها هذا النظام ضد قبرص واليونان ودول أخرى وإنما بمحاولاته التأثير والتلاعب بالأوضاع الداخلية للعديد من الدول الأوروبية”.

وأضاف إن “الهدف الطويل الأمد للنظام التركي الفاشي هو خلق موقع قوة له كي يستطيع تحقيق أطماعه التوسعية الخارجية بشكل أكثر عدوانية من الآن” موضحاً أن سياسات هذا النظام تجاه الدول العربية وشمال أفريقيا يمكن أن تؤدي إلى المزيد من الحروب وتدهور الأوضاع الامنية وبالتالي حدوث هجرات جديدة إلى أوروبا.

وانتقد لهوتان سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه النظام التركي وقال إنها “تشبه سياسة التنازلات التي انتهجتها أوروبا تجاه النازية الألمانية”.