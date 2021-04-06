فيروس كورونا يودى بحياة أكثر من مليونين و872 ألف شخص حول العالم

عواصم-سانا

أودى فيروس كورونا بحياة مليونين و872114 شخصاً حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول من عام 2019.

وحسب أحدث إحصاءات موقع وورلد ميترز الأمريكي فإن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وصل إلى 132 مليوناً و363318 إصابة فيما تعافى 106 ملايين و652407 أشخاص.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً بفيروس كورونا من حيث الوفيات والإصابات بتسجيلها 569147 حالة وفاة من أصل 31482101 إصابة تليها البرازيل مع تسجيلها 332752 حالة وفاة من أصل 13013601 إصابة ثم الهند في المرتبة الثالثة عالمياً بتسجيلها 165577 حالة وفاة من أصل 12684477 إصابة.