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وست هام يفوز على وولفرهامبتون بثلاثية في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم

2021-04-06

لندن-سانا

فاز فريق وست هام يونايتد على مضيفه وولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثلاثين في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل الأهداف الثلاثة لوست هام كل من اللاعبين جيسي لينغارد وبابلو فورنالس وغارود بوين في الدقائق السادسة و14 و38 فيما رد لياندير ديندونكير وفابيو سيلفا بهدفين لوولفرهامبتون في الدقيقتين الـ 44 و68 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع وست هام رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن تشيلسي صاحب المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنكليزي فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 35 نقطة في المركز الرابع عشر في المسابقة.

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