1319 وفاة و28645 إصابة جديدة بكورونا في البرازيل

برازيليا-سانا

سجلت وزارة الصحة البرازيلية 1319 حالة وفاة و28645 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في ظل مواجهة البلاد أسوأ فترات الوباء منذ ظهوره.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر بالوزارة قولها إن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 13 مليونا و13601 والوفيات إلى 332752.

ولا تزال البرازيل تحتل المركز الثاني عالميا بأعداد الاصابات والوفيات بعد الولايات المتحدة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار كورونا في البرازيل على نحو خطير وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشى الوباء.