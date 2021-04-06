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إصابة خمسة يمنيين بقصف لطيران العدوان السعودي على مناطق سكنية

2021-04-05

صنعاء-سانا

جدد طيران العدوان السعودي اليوم استهدافه المناطق والأحياء السكنية في عدد من المحافظات اليمنية مخلفاً إصابات بين المدنيين ودماراً في الممتلكات.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر أمنى قوله إن العدوان السعودي استهدف بقصف مدفعي حي الجملة بمديرية صالة وقرية العريس بمديرية مقبنة بمحافظة تعز ما أدى إلى إصابة خمسة مواطنين بينهم امرأة وطفلان.

ولفت المصدر ذاته إلى أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية صرواح وأخرى على مديرية الجوبة في محافظة مأرب كما شن غارة على مديرية شدا بمحافظة صعدة.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمنى منذ آذار من عام 2015 مخلفاً عشرات الآلاف من الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية بالبلاد.

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