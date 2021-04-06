سلطات النظام التركي تعتقل 22 امرأة من جمعية داعمة لحقوق النساء بتهمة (الإرهاب)

أنقرة-سانا

اعتقلت سلطات النظام التركي 22 امرأة أعضاء في جمعية داعمة لحقوق النساء في مدينة ديار بكر جنوب شرق تركيا بزعم علاقتهم بـ “الإرهاب”.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن عدالت كايا رئيسة جمعية روزا لحقوق المرأة التركية قولها اليوم إن سلطات الأمن داهمت مقر الجمعية وفتشته واعتقلت 22 امرأة بزعم علاقة الجمعية بالإرهاب.

وأضافت كايا أن الجمعية تساعد في دعم النساء من ضحايا العنف.

يشار إلى أن النظام التركي أعلن في الـ20 من آذار الماضي انسحابه من طرف واحد من اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي رغم الدعوات المتكررة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لنظام رجب طيب أردوغان للعدول عن قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول الخاصة بحقوق المرأة وحمايتها من العنف.