قمع أردوغان مستمر.. المحاماة مهنة محفوفة بالمخاطر في تركيا

أنقرة-سانا

أعلن النائب عن حزب الديمقراطية والتقدم في البرلمان التركي مصطفى يانار أوغلو أن سلطات نظام رجب طيب أردوغان أخضعت 605 محامين للتحقيق في تركيا وأصدرت أحكاماً بالسجن على 441 منهم خلال 6 سنوات.

ونقلت صحيفة زمان التركية عن يانار أوغلو رئيس السياسات القانونية والقضائية في الحزب قوله في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للمحامين الذي يوافق الخامس من نيسان منذ عام 2016 وحتى عام 2020 قامت السلطات بتوقيف 605 محامين على الأقل والحكم على 441 منهم بالسجن.

وأضاف أن ممارسة مهنة المحاماة تزداد صعوبة كل يوم حيث يتعرض المحامون للاعتداء والقتل أثناء عملهم في أروقة المحاكم إضافة إلى تقييد دورهم والحد منه مشيراً إلى أن الانتظار لساعات لجلسة استماع واحدة أصبح تحدياً يواجه العاملين في المهنة.

وأشار إلى أنه يتم استغلال نقابات المحامين من الحكومة التركية كما أن المحامين الذين كانوا يعملون لحسابهم الخاص في طبيعة الخدمة العامة لم يتلقوا مساعدة من الدولة على الرغم من أنهم كانوا من بين الفئات المهنية الأكثر تضرراً أثناء وباء كوفيد 19.

وأفاد يانار أوغلو المنشق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم أنه خلال فترة تفشي الوباء تم فصل العديد من المحامين المتعاقدين حيث اضطر كثير منهم إلى إغلاق مكاتبهم.