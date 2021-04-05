فرنسا.. تحقيقات مع وزراء بسبب انتهاكهم إجراءات مكافحة كورونا

باريس-سانا

فتحت السلطات القضائية الفرنسية تحقيقا في تجاوزات ارتكبها وزراء في الحكومة تعد انتهاكا لإجراءات مكافحة جائحة كورونا في البلاد.

ونقلت اسوشييتد برس عن مكتب الادعاء العام قوله إنه فتح تحقيقا ينظر في اتهامات محتملة تتعلق بتعريض الأشخاص للخطر والعمل بطريقة سرية إثر انتهاك وزراء القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا وارتيادهم مطاعم تفتح أبوابها بشكل سري.

من جهته قال المتحدث باسم الحكومة غابرييل اتال لقناة “ال سي أي” المحلية إن السلطات تحقق في تقارير عن حفلات تنظم ومطاعم تعمل في سرية منذ شهور موضحاً أنه تم التعرف على مئتي مشتبه منهم وأنهم يواجهون عقوبات شديدة دون الإفصاح عن هوياتهم.

وتواجه فرنسا موجة ثالثة من جائحة كورونا وتأتي في المرتبة الرابعة في العالم من حيث الإصابات والوفيات حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات أربعة ملايين و822 ألفاً و470 فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 96678 حالة.