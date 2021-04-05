الموت يغيب الإعلامي والكاتب مروان الخاطر عن عمر 78 عاماً

دمشق-سانا

نعت وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين الإعلامي والكاتب مروان الخاطر الذي وافته المنية مساء اليوم عن عمر ناهز الـ 78 عاماً.

والراحل الخاطر من مواليد مدينة البوكمال في دير الزور عام 1943 عمل في حقل التعليم في سورية واليمن وفي إذاعة دمشق قارئاً للنصوص ورئيساً لدائرة البرامج الثقافية..كرمته وزارة الإعلام عام 2019 إلى جانب عدد من رواد كتاب الدراما الإذاعية تقديراً لجهودهم ومسيرتهم الغنية ودورهم في ازدهار الدراما الإذاعية والحفاظ عليها رافداً للثقافة.

والراحل عضو اتحاد الكتاب العرب منذ عام 1970 وعضو اتحاد الصحفيين من عام 1987 وعضو شرف في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين وعضو شرف في الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين كتب للإذاعة والتلفزيون الكثير من البرامج الثقافية وعدداً من المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية.. عضو لجان التحكيم لدورات عدة بمهرجان الإعلام العربي في القاهرة وتونس.

نشر الراحل الخاطر قصائده ومقالاته في الصحف والمجلات السورية والعربية وشارك في كثير من المهرجانات الشعرية.. كرمه اتحاد الكتاب العرب واتحاد الصحفيين والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور قال في تصريح لسانا “خسرنا قامة إعلامية كبيرة برحيل الإعلامي مروان الخاطر خسرناه كاتباً وإعلامياً وصحفياً ومعداً متميزاً للبرامج .. كان واسع الاطلاع أغنته تجارب الحياة.. عزز ذلك بسعة اطلاعه وعلمه وثقافته فكان المثال للإعلامي المتميز بشغفه وعلمه وثقافته وكان يردد على مسامعنا أن المعرفة لا حدود لها وأن النجومية بالإقناع لا بالشهرة”.

وأضاف عبد النور “الراحل كان معداً متميزاً للعديد من البرامج الاذاعية أثناء عمله رئيساً لدائرة البرامج الثقافية في إذاعة دمشق منوها بخصاله ومحبته لزملائه وتعاونه وتفانيه في العمل وبمواقفه الوطنية.

هيلانه الهندي