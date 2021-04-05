تخصيص 476 معاشاً جديداً في تأمينات السويداء خلال ثلاثة أشهر

السويداء-سانا

خصص فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في محافظة السويداء 476 معاشاً جديداً للعمال من القطاعين العام والخاص خلال الربع الأول من العام الحالي.

وذكر مدير فرع المؤسسة نبيل القنطار في تصريح لمراسل سانا أن المعاشات الجديدة ناجمة عن الشيخوخة والعجز والوفاة للورثة وإصابات العمل ويتم توزيع المبالغ للمستفيدين منها من خلال كوات البريد وصرافات المصارف الآلية مبيناً أنه تم صرف تعويض دفعة واحدة لـ 79 عاملاً لا تؤهلهم خدماتهم للمعاش.

وأشار القنطار إلى أنه جرى خلال الفترة نفسها تسجيل 71 عاملاً من القطاع الخاص بالتأمينات بما يمكنهم من الاستفادة من الخدمات التأمينية المتاحة للمسجلين إضافة إلى معالجة 67 إصابة عمل وردت لفرع المؤسسة وصرف مستحقات أصحابها.

وحقق فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السويداء خلال الربع الأول من العام الحالي إيرادات بقيمة مليار و959 مليون ليرة فيما بلغ إنفاقه ملياراً و988 مليون ليرة.