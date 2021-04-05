فيسبوك تتيح تعديلاً جديداً للحد من التفاعلات غير المرغوب فيها على المنشورات

واشنطن-سانا

أعلنت فيسبوك عملاق منصات التواصل الاجتماعي عن إتاحة تعديل جديد للحد من التفاعلات غير المرغوب فيها على المنشورات.

وذكرت المنصة في بيان لها على موقعها الرسمي أن التعديل الجديد يتيح مزيداً من التحكم في التعليقات على المنشورات العامة موضحة أن الميزة تسمح بتعديل الجمهور المستهدف منه التعليق على المنشورات والحد من التفاعلات المختلفة غير المرغوب بها.

وبينت أنه يمكن للمستخدم التحكم في جمهور التعليق على منشور عام معين عن طريق الاختيار من قائمة خيارات تتضمن أي شخص يمكنه مشاهدة المنشور والأشخاص والصفحات التي تضع علامة عليها فقط.