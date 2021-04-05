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بدء زراعة المحاصيل الصيفية بالسويداء والخطة الإجمالية تصل لنحو 12 ألف دونم

2021-04-05

السويداء-سانا

بدأت في السويداء عمليات زراعة المحاصيل الصيفية وفق خطة إجمالية تبلغ 11970 دونماً موزعة بواقع 9900 دونم للمروي و2070 للبعل.

وذكر معاون مدير الزراعة بالسويداء المهندس علاء شهيب في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الزراعات بدأت لمحاصيل البندورة والبطيخ والخيار والبطاطا وتشمل تباعاً خلال الأيام القادمة ولنهاية الشهر الحالي محاصيل القثاء والفليفلة والباذنجان والكوسا والتبغ.

وأشار إلى أهمية الزراعات الصيفية بالمحافظة لتأمين الاحتياجات المحلية وتحقيق مصدر دخل للعديد من الأسر العاملة في هذا المجال.

يذكر أن المساحات المزروعة بالمحاصيل الصيفية بالسويداء الموسم الماضي بلغت 11810 دونمات فيما تجاوز الإنتاج الإجمالي المحقق 73 ألف طن.

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