دور سورية في مواجهة الاحتلال ودعم القضية الفلسطينية والمقاومة في اتحاد الكتاب العرب

دمشق-سانا

الدور السوري في مواجهة الاحتلال ودعم القضية الفلسطينية والمقاومة محاور تناولتها المحاضرة التي أقامها اتحاد الكتاب العرب للباحث الدكتور معن صلاح الدين العلي.

المحاضرة التي جاءت بعنوان “مبدئية الموقف ومركزية القضايا” ركز فيها الدكتور العلي على الأسس المبدئية التي اعتمدتها سورية منذ بدء الصراع مع العدو وثباتها طوال عقود مقابل تخاذل العديد من الأنظمة العربية فيما يخص قضية العرب المركزية.

وأشار الباحث العلي إلى القيم السامية التي عاشها السوريون وتصديهم للعدوان الخارجي وما طالهم من مؤامرات مستمرة وتصميمهم على القرار الحر بوجه محاولات التدخل الخارجي.

وأوضح المحاضر أن الإرث النضالي راسخ في عقيدة السوريين وورثوه عن شخصيات سورية كثيرة نذرت حياتها لصد العدوان والاحتلال من سلطان باشا الأطرش والشيخ صالح العلي وإبراهيم هنانو وعز الدين القسام وغيرهم الكثير ما جعل من قضية المقاومة بأبعادها الوطنية والقومية والحفاظ على الكرامة والارتكاز إلى نهج المقاومة إحدى ركائز السياسة السورية الثابتة.

وفي تصريح للصحفيين قال رئيس اتحاد الكتاب العرب الدكتور محمد الحوراني: “إن هذه المحاضرة تأتي في سلسلة الأنشطة التي بدأها اتحاد الكتاب التي تهدف للوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية ودعم ثقافة المقاومة والالتزام في مواجهة الغزو الثقافي الغربي”.

محمد خالد الخضر