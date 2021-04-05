معلا: الإسراع بتشكيل منتخبات الفئات العمرية والتواصل مع المحترفين بكرة القدم

دمشق-سانا

بحثت اللجنة الأولمبية السورية مع اتحاد كرة القدم واقع منتخب سورية الأول ولا سيما بعد خسارتيه في المباراتين الوديتين الأخيرتين أمام البحرين وإيران.

وأوضح رئيس اللجنة الأولمبية السورية فراس معلا خلال الاجتماع أن مستوى المنتخب في المباريات الودية كان سيئاً ولم يكن متوقعاً لدى الجميع بمن فيهم الشارع الرياضي الذي يأمل بأن يكون منتخبه بحال أفضل لتحقيق طموحه بالوصول إلى نهائيات كأس العالم لافتاً إلى أن المطلوب الفوز في جميع مباريات تصفيات الدور الأول الثلاث المتبقية أمام غوام والفلبين والصين لنسير نحو التأهل لنهائيات كأس العالم إضافة إلى الإسراع في التواصل مع اللاعبين السوريين المحترفين في الخارج.

ودعا معلا اتحاد كرة القدم الى الإسراع بتشكيل منتخبات الفئات العمرية ولا سيما منتخبي الأولمبي والشباب وذلك من أجل التحضير للتصفيات الأولمبية والألعاب الآسيوية للشباب مشيراً إلى ضرورة دعم ناديي تشرين والوحدة في استحقاقيهما الآسيوي المتمثل ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

رئيس اتحاد كرة القدم العميد حاتم الغايب استعرض واقع المعسكرات التدريبية التي سبقت لقاءي البحرين وإيران واللقاءات التي تم إجراؤها مع نظرائه هناك ومدى التعاون الذي سيظهر مستقبلاً بما يفيد الكرة السورية لافتاً إلى أنه تم تجديد الثقة بالمدرب التونسي نبيل معلول وبكادره المساعد.

من جهته لفت مدير المنتخب عبد القادر كردغلي إلى أن المدرب نبيل معلول لديه خطة عمل طويلة الأمد منذ التعاقد معه الهدف منها التأهل لكأس العالم ولم تشكل النتائج في المباريات الودية تلك الأهمية وقد اختار اللعب مع منتخبات قوية لتحقيق الفائدة وتقييم المستوى ولولا ذلك لكان بإمكانه اللعب مع منتخبات ضعيفة ودياً في إطار التحضيرات مبيناً أن شخصية المنتخب ستظهر قريباً.

وركزت المداخلات على ضرورة بناء علاقة تشاركية حقيقية بين اتحاد كرة القدم والإعلام الرياضي وضرورة وجود المدرب معلول في سورية لمتابعة شؤون اللاعبين عن قرب ووضع الجمهور بكل تفاصيل المنتخب لأن الجميع لديه هدف واحد هو الوصول إلى نهائيات أسيا ونهائيات كأس العالم.

وكان الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم قررا تأجيل التصفيات الآسيوية المشتركة إلى شهر حزيران المقبل بسبب جائحة كورونا علماً أن منتخبنا لديه خمس عشرة نقطة برصيده في التصفيات حصدها من خمسة انتصارات على الفلبين 5-2 وعلى المالديف 2-1 وعلى غوام 4-صفر وعلى الصين 2-1 وعلى الفلبين مرة ثانية 2-1.